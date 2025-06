giorgia meloni deve chiarire le intenzioni sulla legge elettorale afferma angelo bonelli

Giorgia Meloni deve fare chiarezza sulle sue vere intenzioni riguardo alla legge elettorale, afferma Angelo Bonelli. In un momento cruciale per la stabilità democratica, è fondamentale che la leader di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio si pronunci apertamente: desidera davvero riformarla o si nasconde dietro silenzi sospetti? La trasparenza è un diritto dei cittadini e un dovere dei rappresentanti, perché il futuro della nostra democrazia merita risposte chiare e decisive.

Giorgia Meloni, che non √® solo la presidente del consiglio ma la leader di Fratelli d'Italia, deve uscire dalle tenebre delle trame e dire pubblicamente se vuole cambiare la legge elettorale e come! Non √® ammissibile che chi si fregia della finta trasparenza lavori sotto traccia per cambiare la legge elettorale. La invito pertanto a dire pubblicamente se vuole cambiare la legge perch√© lei √® anche la leader del partito di maggioranza relativa che dovr√† assumere l'eventuale iniziativa parlamentare. Noi vogliamo una legge che garantisca con il proporzionale il pluralismo e la governabilit√† e non sfoci nel presidenzialismo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net