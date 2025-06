Giorgia Marino morta nell’incidente a Torino | due indagati anche chi ha lasciato l’auto in divieto di sosta

Tragedia a Torino: Giorgia Marino, la giovane motociclista di 25 anni, perde la vita in un incidente che scuote la città. Dopo dieci giorni, il caso si arricchisce di nuovi sviluppi con l’iscrizione nel registro degli indagati di due persone, tra cui chi ha lasciato l’auto in divieto di sosta. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e cooperazione nel delitto colposo, portando alla luce una vicenda che solleva numerosi interrogativi.

Salgono a due gli indagati per la morte di Giorgia Marino, la motociclista di 25 anni deceduta domenica 8 giugno 2025, dieci giorni dopo l'incidente avvenuto in piazza Cattaneo a Torino. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e cooperazione nel delitto colposo a carico di due.

