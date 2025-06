Giochi del Mediterraneo la Corte dei Conti | migliora l?avanzamento dei lavori criticità da monitorare

Con l'avvicinarsi dei Giochi del Mediterraneo, la Corte dei Conti intensifica i controlli per garantire il successo dell’evento. Mentre alcuni impianti sono quasi pronti, restano criticità da monitorare attentamente per assicurare che tutto sia al top. La collaborazione e l’attenzione costante sono fondamentali per superare eventuali ostacoli e offrire uno spettacolo indimenticabile a tutti gli appassionati.

Sugli impianti dei Giochi del Mediterraneo ci sono ancora?alcune criticità da monitorare con attenzione visto anche l?approssimarsi dell?inizio della manifestazione sportiva.

