Gioca al Lotto e vince il premio più ricco d' Italia

Un colpo di fortuna che ha fatto sognare un'intera comunità! La provincia di Bolzano si è tinta di festa con il premio più ricco d’Italia, assegnato a Chiusa durante l’ultima estrazione del 12 giugno. Un fortunato giocatore ha centrato un ambo sulla ruota di Bari, portando a casa 37.500 euro. Questo straordinario risultato dimostra ancora una volta come il gioco possa regalare emozioni e grandi sorprese, trasformando la fortuna in realtà.

