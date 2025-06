Ginnastica Ritmica Campionati Assoluti 2025 | Day 1

Il Palaghiaccio di Folgaria si trasforma nel cuore pulsante della ginnastica ritmica italiana, accogliendo i Campionati Assoluti 2025. Tre giorni di esibizioni mozzafiato, tecniche impeccabili e adrenalina alle stelle stanno appassionando gli spettatori di tutto il paese. La prima giornata, andata in scena venerdì 13 giugno, ha già regalato emozioni indimenticabili. Non perdere neanche un istante: segui le nostre dirette e i contenuti esclusivi su Sportface Tv.

Il Palaghiaccio di Folgaria ospita i Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica: tre giorni di spettacolo, tecnica e adrenalina pura da seguire su Sportface Tv. Si è svolta ieri, venerdì 13 giugno 2025, presso il Palaghiaccio di Folgaria (TN), la prima giornata dei Campionati Assoluti di Ginnastica Ritmica.

