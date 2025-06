Gigi D’Agostino, Ralf e Angello. Sfilano i dj nelle notti dello Space.

Le notti dello Space a Riccione tornano a illuminarsi con le stelle della musica elettronica, portando un mix esplosivo di talenti internazionali e italiani. Tra fuochi d’artificio e una maratona di dodici ore, l’estate si prepara a scatenarsi tra DJ di fama mondiale e giovani promesse. Il weekend della Notte Rosa, il 21 giugno, promette di essere indimenticabile: due leggende della consolle, Steve Angello e...

Da Ilario Alicante a Ralf, Gigi D'Agostino e Steve Angello. Le stelle tornano a brillare sulle colline di Riccione. Dopo la data zero, tra fuochi d'artificio e una maratona musicale di dodici ore, il calendario dello Space si fa ogni giorno più succoso tra dj nazionali e internazionali a comporre l'estate della discoteca. Si torna in pista per il weekend della Notte rosa, il 21 giugno, al ritmo di due leggende della consolle: Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Un vero e proprio 'b2b' come si dice in gergo, in cui i due dj condivideranno i banchi, mixando a turno e dando vita ad uno degli eventi di musica elettronica più attesi d'Europa.