Giffoni Troppo Cattivi 2 in anteprima al Festival

Preparati a scoprire cosa succede quando i Troppo Cattivi tornano in azione! Il 25 luglio, Giffoni si trasforma nel palcoscenico esclusivo per l’anteprima mondiale di Troppo Cattivi 2, il seguito della amata saga d’animazione ispirata ai bestseller di Aaron Blabey. Un appuntamento imperdibile che conquista grandi e piccini, rivelando nuove avventure e risate assicurate. La magia del cinema ti aspetta: non lasciartela sfuggire!

Giffoni ospita l'attesa anteprima di Troppo Cattivi 2, basato sulla serie di libri bestseller del New York Times firmata da Aaron Blabey. Chi è più cattivo dei Troppo Cattivi? Il 25 luglio Giffoni ospiterà l'attesa anteprima di Troppo Cattivi 2, nuovo capitolo della fortunata saga d'animazione targata DreamWorks, in uscita nelle sale italiane dal 20.

Troppo Cattivi 2: nuove sfide per Mr. Wolf e la sua banda nel trailer del sequel - Universal Pictures ha svelato il trailer ufficiale di "Troppo Cattivi 2", il sequel dell'amata commedia animata di DreamWorks del 2022.

Troppo Cattivi 2 in anteprima a #Giffoni55 il 25 luglio! Chi è il più cattivo dei Troppo Cattivi? Il 25 luglio lo scopriremo a Giffoni con l'anteprima del nuovo travolgente capitolo della saga d'animazione DreamWorks Dopo aver tentato la strada della redenzi

