Giffoni Film Festival a lutto | addio a Del Mauro maestro della fotografia

Il mondo del cinema e della fotografia piange la scomparsa di Gaetano Del Mauro, maestro della fotografia e anima del Giffoni Film Festival. La sua passione e professionalità hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Con il suo talento, ci ha regalato immagini e emozioni che rimarranno per sempre. La sua visione continuerà a vivere attraverso le sue opere e i ricordi di chi lo ha amato.

