Giardini Dino Amadori L’omaggio all’oncologo | Un grande uomo sensibile verso i malati

Un angolo di Forlì custodisce la memoria di chi ha fatto della cura una vera missione di vita. Ieri, nel giardino di fronte ai Musei San Domenico, è stata svelata l'epigrafe in ricordo del professor Dino Amadori, oncologo forlivese scomparso nel 2020. Ricercatore visionario, artefice della nascita dello Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) e dell' Irst di Meldola, fu tra i primi a credere nella medicina del futuro: quella che previene, che ascolta, che cura con umanità. "Ci ha lasciato in eredità – spiega Mario Pretolani, vicepresidente dello Ior –, una struttura che è una vera e propria 'macchina da guerra' nell'assistenza ai pazienti e nella raccolta di fondi per sostenere la ricerca e l'acquisto di attrezzature.