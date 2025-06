Gianlucka di Loro Ciuffenna porta la salute globale in parlamento | il messaggio di un youth ambassador di one

Roma, 13 giugno 2025 – È una giovane determinata a fare la differenza quella che si è presentata davanti alle istituzioni italiane, chiedendo di mettere la salute globale al cuore dell’agenda politica internazionale. Gianlucka Estrella Cappelletti, 21 anni, Youth Ambassador di The ONE Campaign, ha portato con forza il suo messaggio, dimostrando che anche le voci dei giovani possono scuotere il sistema e spingere verso un cambiamento concreto. La sua sfida continua, perché il futuro si costruisce già oggi.

Roma, 13 giugno 2025 – Ha bussato alle porte delle istituzioni con una richiesta chiara: mettere la salute globale al centro dell'agenda politica internazionale dell'Italia. Gianlucka Estrella Cappelletti, 21 anni, Youth Ambassador di The ONE Campaign, è stato protagonista, dal 10 al 12 giugno

Gianlucka Estrella Cappelletti di Loro Ciuffenna youth ambassador per chiedere un futuro equo e dignitoso per tutti; Ambasciatore con Bono, leader degli U2. Lo studente nella campagna di solidarietà.

