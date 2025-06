Giancarlo Nicosanti confermato presidente della Pallacanestro 2.015, Unieuro resta sponsor.

Giancarlo Nicosanti si conferma alla guida della Pallacanestro 2.015 Unieuro, rafforzando la stabilità del progetto. La presenza di Renato Pasquali come general manager e la conferma dello sponsor Unieuro, anche per i prossimi due anni, testimoniano una strategia solida e ambiziosa. Queste decisioni rappresentano un passo importante verso il futuro, consolidando il ruolo di leadership e partnership che continueranno a spingere la squadra verso nuovi successi.

Giancarlo Nicosanti resta presidente della Pallacanestro 2.015. Renato Pasquali, in scadenza, viene confermato come general manager. Così come lo sponsor Unieuro, all’ultimo anno di contratto, che resta come principale marchio dopo aver confermato il legame per altri due anni anche con l’impianto di via Punta di Ferro qualche settimana fa. Sono queste le principali decisioni prese giovedì sera nella riunione tra gli otto soci della Fondazione che gestisce la società. Mai come stavolta, però, le bocche sono cucite. Si parla anche di un nuovo ingresso nella compagine che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net