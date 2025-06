Giallo a Cagliari identificato il cadavere trovato in mare | è un 16enne Le ipotesi al vaglio della polizia

Una tragica scoperta sconvolge Cagliari: il corpo senza vita di Mariano Olla, un 16enne di Sestu, è stato ritrovato in mare vicino allo stadio Sant’Elia. L’intera comunità si stringe nel dolore mentre la polizia indaga sulle cause di questa perdita improvvisa, valutando tutte le ipotesi per fare luce su un caso che ha già lasciato il segno. Le indagini sono in corso e si attendono ulteriori aggiornamenti.

Il cadavere ritrovato in mare a Cagliari è di Mariano Olla, un ragazzo di 16 anni di Sestu, comune del capoluogo sardo. L’allarme è scattato all’alba vicino al vecchio stadio Sant’Elia quando è stato visto il corpo in acqua all’altezza della spiaggetta dietro il parcheggio Cuore, a ridosso del molo di levante, davanti al porticciolo turistico di Su Siccu. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e gli operatori sanitari del 118. Le piste al vaglio. La polizia sta cercando di ricostruire anche con i familiari le ultime ore di vita del 16enne e provare a capire se ci fosse qualcuno con lui al momento della morte. 🔗 Leggi su Open.online

