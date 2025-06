Giada tra sogno e realtà

Giada Bertelli, giovane e promettente ballerina di Copparo, sta per portare sul palco del Teatro ’De Micheli’ un emozionante saggio di danza, frutto della passione e della dedizione coltivata sotto la guida della dottoressa Federica Raminelli. La sua storia, fatta di sogni e impegno, rappresenta un esempio di talento in crescita. Stasera, alle 20:45, lasciatevi incantare dalla magia della danza di Giada, che dimostra come il coraggio di inseguire i propri sogni possa aprire nuove strade.

Oggi, alle 20,45, sul palcoscenico del teatro ’De Micheli’ a Copparo, andrà in scena il saggio di danza dei corsi Soul ballet che sono stati tenuti della dottoressa Federica Raminelli, insegnante di ballo. Sarà presente nello spettacolo la danzatrice Giada Bertelli (nella foto), giovane ballerina copparese di grande talento che ha iniziato la sua formazione proprio con l’insegnante Raminelli. Giada si è trasferita a Castelfranco Veneto a settembre del 2020 dove ha iniziato a frequentare i corsi di danza classica e contemporanea de ’Il Balletto’ e contemporaneamente il liceo classico. Durante questi anni si è esibita in molti spettacoli partecipando a concorsi di livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giada tra sogno e realtà

Al Teatro De Micheli è in programma un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza! Sabato 14 giugno, alle 20.45, andrà in scena "Tra sogno e realtà, un viaggio nel tempo e nello spazio": il saggio dei corsi Soul Ballet di Federica Raminelli, realiz

