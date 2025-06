Ghostworking perché sempre più persone fingono di lavorare

ghostworking, un fenomeno che riflette le sfide della nostra epoca lavorativa. Tra insicurezze, aspettative deluse e nuovi modelli di occupazione, sempre più persone si trovano a navigare tra vera produttività e apparenti impegni, lasciando emergere un panorama complesso e spesso contraddittorio. Ma cosa spinge a questa distorsione della realtà lavorativa? Scopriamolo insieme e analizziamo le sue implicazioni sul futuro del lavoro.

C’è chi il lavoro lo cerca, insistentemente e senza trovarlo, e chi – invece – l’occupazione ce l’ha ma non si impegna al meglio per meritarsi lo stipendio. Un vecchio luogo comune recentemente rispolverato da un report citato nel New York Post, tornando in auge quasi come specchio dei tempi odierni: è il fenomeno del “ ghostworking “, quella situazione d’ufficio in cui i dipendenti fingono di lavorare in un misto di stress e incertezza per il futuro. Così, qualità e quantità della performance complessiva si rivelano non sufficienti e non proporzionate alla busta paga. Una tendenza che ha preso piede negli States ma che, a ben vedere, si presta anche a qualche riflessione in riferimento al mondo del lavoro italiano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it