Gheddafi gli angeli donne e Meloni in tv | Berlusconi nell’aldilà secondo l’IA E Francesca Pascale mette like – Il video

Dopo due anni dalla scomparsa, Silvio Berlusconi torna a far parlare di sé… questa volta dall’aldilà, in un video satirico realizzato dall’irriverente creator digitale Eman Russ. Tra ironia, nostalgia e pungenti commenti all’attualità politica, il clip immagina un’aldilà in puro stile Berlusconi, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso. Un ritorno che conferma come la satira possa ancora sorprendere e stimolare il dibattito pubblico.

Due anni dopo la sua scomparsa, Silvio Berlusconi fa il suo ritorno. ma stavolta dall’alto. È l’opera dell’ormai celebre creator digitale Eman Russ, noto per i suoi contenuti provocatori e satirici realizzati con l’intelligenza artificiale. Il nuovo video, che ha già fatto il giro dei social, immagina un aldilà in puro stile Berlusconi, tra ironia, nostalgia e qualche stoccata nemmeno troppo velata all’attualità politica. Nel video appare un Silvio che, con tanto di annaffiatoio, si prende cura delle piante in compagnia di Gheddafi, il leader libico con cui Berlusconi aveva intrattenuto un rapporto tanto discusso. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: berlusconi - gheddafi - angeli - donne

