Germania star diventerà quinto membro del club da £ 100 milioni con un accordo da record

Cari appassionati di calcio, preparatevi a una svolta storica: il Liverpool sta per ufficializzare l'acquisto di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen con un accordo da record di 116 milioni di sterline. Questa mossa, destinata a segnare un nuovo primato nel calcio britannico, dimostra come i Reds siano pronti a puntare in alto per rinforzare la loro rosa e mantenere la supremazia europea. La rivoluzione è alle porte!

2025-06-14 20:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Liverpool è pronto a completare la firma della Germania Florian Wirtz dopo che i campioni della Premier League hanno raggiunto un accordo con Bayer Leverkusen con un accordo per un valore di 116 milioni di sterline, inclusi i componenti aggiuntivi. La mossa vedrà Liverpool battere il record di trasferimento britannico per acquisire Wirtz, che in precedenza era stato collegato a Manchester City e Bayern Monaco. Wirtz ha superato i 30 coinvolgimenti per gli obiettivi in??ciascuna delle ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: accordo - milioni - germania - record

Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco: investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs - Durante il vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj, è stato siglato un accordo strategico tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco.

Nel 2023, l'Italia ha registrato un record storico nel settore turistico, con 134 milioni di arrivi e 451 milioni di pernottamenti nelle strutture. Tuttavia, nonostante questi numeri, il contributo diretto del turismo al PIL nazionale si attesta intorno al 6%, una quota stabi Vai su Facebook

Ucraina, Ue prevede produzione e invio di 2 milioni di proiettili; Iveco Bus firma un maxi accordo in Germania da 235 milioni; Rheinmetall firma un accordo da 271 milioni di dollari con la Germania per sostenere le forze armate.

Iveco Bus firma un maxi accordo in Germania da 235 milioni

Scrive quotidiano.net: I numeri record di Iveco La collaborazione evidenzia sia l'importanza crescente ...