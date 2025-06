Geppi Cucciari | Gli insulti alle donne sono a sfondo sessuale e fisico a me anche regionale mi chiamano pastora

Geppi Cucciari, con la sua verve irresistibile, si scaglia contro gli insulti sessisti e offensivi rivolti alle donne, mettendo in luce come spesso queste aggressioni siano legate a stereotipi e pregiudizi regionali o fisici. Sul palco del Festival di Repubblica, ha condiviso le sue esperienze personali, tra cui il nomignolo “pastora”, e ha acceso un dialogo importante sulla necessità di smantellare la cultura dell’odio. Continua a leggere per scoprire il suo appello alla sensibilità e al rispetto.

Geppi Cucciari sul palco del Festival di Repubblica ha parlato di donne, di sessismo e degli insulti che lei stessa ha ricevuto da quando è un personaggio pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: geppi - cucciari - insulti - donne

Attori e registi contro il ministro Giuli dopo gli attacchi a Geppi Cucciari e Elio Germano: "Chiediamo un incontro" - Attori e registi italiani, tra cui nomi illustri come Paolo Sorrentino e Nanni Moretti, si schierano in difesa di Geppi Cucciari ed Elio Germano dopo le recenti dichiarazioni del ministro Giuli.

“Sembra quasi che le donne che non rimangono al loro posto diano un pochino più fastidio degli uomini che non rimangono al loro posto e che non si è capito qual è questo posto. E ognuno si cerca il proprio. Di sicuro gli insulti alle donne sono sempre a sfon Vai su Facebook

Geppi Cucciari: “L’insulto che ricevo di più è pastora, me è un mestiere nobile”; Geppi Cucciari a Repubblica delle Idee: “Quanti insulti solo per aver invitato a votare”; RepIdee 25, Geppi Cucciari: Le donne che non rimangono al loro posto danno fastidio.

Geppi Cucciari: “Gli insulti alle donne sono a sfondo sessuale e fisico, a me anche regionale mi chiamano pastora”

Segnala fanpage.it: Geppi Cucciari sul palco del Festival di Repubblica ha parlato di donne, di sessismo e degli insulti che lei stessa ha ricevuto da quando è un personaggio ...