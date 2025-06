Genova somministrata doppia dose di eparina e il paziente settantenne muore procura apre un' indagine

La tragica morte di Enrico Mengoli, un uomo di 75 anni deceduto dopo aver ricevuto una doppia dose di eparina, ha sollevato interrogativi sulla gestione medica. Ricoverato per febbre all’ospedale Evangelico e deceduto al San Martino due settimane più tardi, il caso ha spinto la procura di Genova ad aprire un’indagine e disporre un’autopsia. La vicenda mette in luce l’importanza della sicurezza e delle procedure corrette in ambito ospedaliero.

Il pensionato era stato ricoverato all’ospedale Evangelico per una febbre. Il decesso è avvenuto al San Martino dopo due settimane. Il pm dispone l'autopsia La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sulla morte di Enrico Mengoli, l’uomo di 75 anni deceduto probabilmente a causa di una doppi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, somministrata doppia dose di eparina e il paziente settantenne muore, procura apre un'indagine

