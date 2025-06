Genova invasa dall’onda arcobaleno | oggi è il giorno del Liguria Pride | Foto

Alla manifestazione che celebra l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+ anche la sindaca Salis. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova invasa dall’onda arcobaleno: oggi è il giorno del Liguria Pride | Foto

In questa notizia si parla di: genova - invasa - onda - arcobaleno

Ora in onda su #RadioLibertà - Rassegna Stampa di Antonino D'Anna Mercoledì 28 Maggio 2025 Vai su Facebook

Genova invasa dall’onda arcobaleno: oggi è il giorno del Liguria Pride; Paura sull’Aurelia: furgone a fuoco a Cogoleto, nessun ferito; Genova, durante un viaggio prende per sbaglio alcuni reperti archeologici. Sono stati restituiti al Perù.

Genova invasa dall’onda arcobaleno: oggi è il giorno del Liguria Pride - Alla manifestazione che celebra l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+ anche la sindaca Salis ... Riporta ilsecoloxix.it

Omotransfobia: a Genova dipinta una strada Arcobaleno - Omotransfobia: a Genova dipinta una strada Arcobaleno La via sarà sede del Village per il Pride dal 4 all'11 giugno GENOVA , 18 maggio 2022, 15:00 ... Secondo ansa.it

Genova, famiglie arcobaleno in piazza: "Il governo ci vuole cancellare ma esistiamo" - Ma non è una lotta contro i mulini a vento, quella delle famiglie arcobaleno scese in piazza oggi ... Secondo genova.repubblica.it