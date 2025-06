Genova invasa dall’onda arcobaleno è il giorno del Liguria Pride per le vie della città | Foto | il corteo | la sindaca Salis

Genova si trasforma in un suggestivo arcobaleno, colorando le sue strade nel giorno del Liguria Pride. Un corteo vibrante e partecipato celebra l’orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, con la sindaca Salis che si unisce con entusiasmo. È una giornata di speranza e unità , un esempio di come la città abbraccia la diversità e promuove l’inclusione. La festa continua, perché l’amore e il rispetto non hanno confini.

Alla manifestazione, che celebra l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+, partecipa anche la sindaca Salis.

Genova invasa dall’onda arcobaleno: è il giorno del Liguria Pride. Il corteo sfila per le vie della città | Foto - Genova si tinge di colori con l'onda arcobaleno del Liguria Pride, che ha animato le strade della città in un corteo vibrante e festoso.

Genova invasa dall’onda arcobaleno: oggi è il giorno del Liguria Pride; Palma si inclina al Porto Antico, intervento di Aster per il taglio del tronco; Fabrizio Corona a Genova: “Vorrei fare un’inchiesta sul Ponte Morandi e i Benetton”.

Genova invasa dall'onda arcobaleno: oggi è il giorno del Liguria Pride - Alla manifestazione che celebra l'orgoglio e la lotta per i diritti della comunità LGBTQIA+ anche la sindaca Salis

Liguria Pride, l'onda arcobaleno spinge i diritti per le strade di Genova - Si apre con un grande lenzuolo arcobaleno, usato anche per ripararsi sotto un sole implacabile, il Pride numero dieci: il numero è un grande palloncino colorato che ondeggia sul carro del coordinament

