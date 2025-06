Genova città dei fesitval | avviso pubblico a sostegno di eventi per il 2025

Genova si prepara a brillare ancora di più nel panorama culturale grazie all'avviso pubblico "Genova città dei festival", in uscita lunedì sul sito del Comune. Questo intervento, in linea con il piano strategico 2023/2026, mira a sostenere festival e rassegne, promuovendo iniziative che valorizzano la cultura, rafforzano l’identità cittadina e attraggono visitatori da tutto il mondo. Un’opportunità imperdibile per fare di Genova un palcoscenico di eventi di eccellenza.

Uscirà lunedì sul sito del Comune di Genova l'avviso pubblico "Genova città dei festival" attraverso il quale, in coerenza con il piano strategico della cultura 20232026, palazzo Tursi sosterrà festival e rassegne, con lo scopo di diffondere iniziative culturali, di promozione della città, di.

