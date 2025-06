Genova città dei fesitval | avviso pubblico a sostegno di eventi per il 2025

Genova si prepara a brillare nel 2025 con il nuovo avviso pubblico "Genova città dei festival", che, in linea con il piano strategico della cultura 2023/2026, offrirà supporto a festival e rassegne. Un’occasione imperdibile per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la città a livello nazionale e internazionale. Con questa iniziativa, Genova continua a investire sulla sua identità culturale, rafforzando il suo ruolo di centro pulsante di eventi e creatività.

Uscirà lunedì sul sito del Comune di Genova l'avviso pubblico "Genova città dei festival" attraverso il quale, in coerenza con il piano strategico della cultura 20232026, palazzo Tursi sosterrà festival e rassegne, con lo scopo di diffondere iniziative culturali, di promozione della città, di.

