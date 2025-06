Genny Urtis a sorpresa sgancia la bomba | Chi è la mia migliore cliente vip cosa continua a rifarsi

Genny Urtis, volto noto della tv, sorprende tutti con una rivelazione inattesa: la sua migliore cliente vip, quella che si rifà costantemente, non sono personaggi dello spettacolo ma persone comuni. In un'intervista franca a Fanpage.it, l’ex Giacomo svela il suo punto di vista sul mondo dell’estetica e sui clienti che preferisce: quelli discreti, paganti e senza capricci. Ma chi è questa misteriosa cliente? La risposta vi sorprenderà...

Personaggi tv. – Clienti famosi? No, grazie. Meglio quelli normali, che pagano e non fanno capricci. A dirlo senza giri di parole è Genny Urtis, volto noto della tv, chirurgo estetico e imprenditrice anche nel ramo immobiliare. In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, l'ex Giacomo ha affrontato senza freni il suo percorso personale e professionale, raccontando tutto: dalla transizione di genere alla frequentazione con un ragazzo molto più giovane, fino alle bizze dei clienti vip. E non sono mancate frecciatine.