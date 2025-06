Gennaro Esposito invita l' osteria di Santarcangelo tra le grandi trattorie de La Repubblica del cibo

Gennaro Esposito, chef stellato e ambasciatore della cucina italiana, invita l’Osteria di Santarcangelo a entrare nell’élite delle grandi trattorie de La Repubblica del Cibo. La ventiduesima edizione di “Festa a Vico”, un tributo vibrante alle radici culinarie italiane, ha visto protagoniste venti trattorie di eccellenza, tra tradizione e innovazione. Martedì 10 giugno, in piazza, si è celebrata una serata indimenticabile che ha rafforzato il legame tra cultura gastronomica e passione, rendendo omaggio alla vera essenza del c

La ventiduesima edizione di "Festa a Vico", la grande festa organizzata da Gennaro Esposito nel suo paese natale (Vico Equense), ha proposto quest'anno in piazza un omaggio alla cucina italiana di tradizione. Le venti trattorie italiane selezionate hanno dato vita martedì 10 giugno a una serata.

