Gazzetta dello Sport | Il Napoli non si ferma | dopo De Bruyne assalto a Lookman per un attacco da sogno

Il Napoli dimostra di essere una vera macchina da sogni, pronta a scrivere nuove pagine di successo. Dopo aver conquistato il titolo con l’acquisto stellare di Kevin De Bruyne, il club partenopeo non si ferma: ora mira a rafforzare ulteriormente la rosa con un assalto a Lookman, puntando a un attacco che possa lasciare il segno in Italia e in Europa. La squadra dei sogni è ancora più vicina: il futuro azzurro si tinge di ambizione e grandezza.

"> Il Napoli campione d’Italia non si accontenta. Dopo l’innesto clamoroso di Kevin De Bruyne, il club di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte vuole continuare a sognare in grande e a costruire una rosa in grado di dominare non solo in Serie A, ma anche in Europa. Come riporta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, l’arrivo del fuoriclasse belga è stato solo il primo segnale forte: ora l’obiettivo è l’esterno offensivo per completare un tridente da urlo. In cima alla lista dei desideri azzurri c’è Ademola Lookman, protagonista assoluto con l’Atalanta e Pallone d’Oro africano in carica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com