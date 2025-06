Gazzelle testimone a una festa di matrimonio a Firenze

gazzelle testimone a una festa di matrimonio a firenze 160. Si è tenuta ieri, allo Chalet Fontana, a poche centinaia di metri dal Piazzale Michelangelo, una festa privata in occasione dei festeggiamenti per un matrimonio celebrato nei giorni precedenti. Tra gli invitati anche Gazzelle, presente in veste di testimone. Il cantautore romano, reduce dal successo del suo ultimo album, ha condiviso momenti di gioia e allegria, dimostrando ancora una volta il suo lato più autentico e umano.

Si è tenuta ieri, allo Chalet Fontana, a poche centinaia di metri dal Piazzale Michelangelo, una festa privata in occasione dei festeggiamenti per un matrimonio celebrato nei giorni precedenti. Tra gli invitati anche Gazzelle, presente in veste di testimone. Il cantautore romano, reduce dal.

Un matrimonio a Firenze si trasforma in un evento indimenticabile grazie alla presenza speciale di Gazzelle, il celebre cantautore romano.

