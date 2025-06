Gaza la rabbia di Benigni su La7 | Perché continuano a uccidere bambini? Si devono fermare Non sono umani

Gaza, la rabbia di Benigni su La7: un appello appassionato contro l'orrore che coinvolge innocenti, soprattutto bambini. L’attore e regista non si ferma davanti alle ingiustizie e denuncia con forza le atrocità imposte dall’odio e dalla violenza. In un momento cruciale per il nostro mondo, le sue parole ci invitano a riflettere sull’importanza di fermare le violenze e cercare un nuovo cammino di speranza e umanità.

Roberto Benigni non le manda a dire. Dal salotto di Propaganda l’attore e regista, a breve in libreria con “ Il sogno, l’Europa s’è desta “, la versione ampliata e arricchita dello spettacolo che ha emozionato milioni di telespettatori su Rai, Benigni parla di nazionalismi, di voto, di patriottismo e anche, inevitabilmente, di guerra. “In questo momento con le guerre che ci sono nel mondo, quella in Ucraina, quella in Palestina e a Gaza, se ci fosse stata l’Unione europea vera probabilmente non sarebbero accadute”, riflette il regista. Che prosegue: “Alla guerra non si risponde così, neanche come fa Netanyahu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la rabbia di Benigni su La7: “Perché continuano a uccidere bambini? Si devono fermare. Non sono umani”

