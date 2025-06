Gaza italiana fermata al Cairo per la marcia pro Pal | La Farnesina non ha fatto nulla

Migliaia di persone si sono riunite a Torino per esprimere solidarietà al popolo di Gaza e alla Palestina, un gesto di solidarietà che non può essere ignorato. Tra loro c'era anche Vittoria Antonioli Arduini, fermata al Cairo durante la marcia per Gaza. La sua storia mette in luce le difficoltà e le ingiustizie che ancora oggi coinvolgono chi lotta per la pace e la giustizia. La Farnesina, tuttavia, sembra aver mantenuto il silenzio su questa vicenda, lasciando molte domande senza risposta.

In migliaia sono scesi in piazza questo pomeriggio a Torino per manifestare solidarietà al popolo di Gaza e alla Palestina. Tra loro c'era anche Vittoria Antonioli Arduini, fermata al Cairo in occasione della marcia per Gaza. "Io sono partita due giorni fa per la Global March – ha raccontato -. Sono stata fermata in aeroporto dal governo egiziano che ha impedito l'entrata di mille turisti, hanno bloccato l'aereo su cui stavo, e ci hanno bloccati per 12 ore, alcuni anche per 48 ore, senza ricevere informazioni. Ci hanno preso di forza fino a metterci sull'aereo. La Farnesina non ha fatto nulla. Hanno impedito una marcia globale per portare aiuti alla Palestina, un popolo che sta diventando secco, non ha più cibo, non ha più acqua.

