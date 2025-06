Gaza almeno 23 civili uccisi in bombardamenti Israele sulla Striscia

La striscia di Gaza si trova ancora una volta al centro di un’escalation di violenza, con almeno 23 civili uccisi e decine feriti nei bombardamenti israeliani. La tensione tra Israele e Iran si fa sempre più palpabile, alimentando un quadro di instabilità e paura. In questo scenario drammatico, le sorti dei civili innocenti sono appese a un filo, mentre la comunità internazionale chiede con urgenza un intervento per fermare questa spirale di violenza.

Mentre si alza la tensione tra Israele e Iran, almeno 23 palestinesi sono stati uccisi e in decine sono rimasti feriti nelle prime ore di oggi, sabato 14 giugno, in bombardamenti israeliani su diverse aree di Gaza. I raid più intensi si sono registrati nella regione centrale della Striscia. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. Fonti locali hanno riferito che le truppe israeliane hanno aperto il fuoco direttamente sui civili radunati vicino ai punti di distribuzione degli aiuti nel centro di Gaza, uccidendo 15 persone e ferendone molte altre. Funzionari medici hanno poi confermato che altri cinque corpi sono arrivati all’ospedale al-Shifa di Gaza City, tra cui due persone decedute per le ferite riportate durante un attacco aereo su una tenda vicino alla moschea di al-Khaldi, mentre un bombardamento di artiglieria colpiva simultaneamente il quartiere orientale di al-Tuffah. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, almeno 23 civili uccisi in bombardamenti Israele sulla Striscia

