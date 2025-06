Gay Pride caos a Roma I ProPal rompono il corteo | Le cucciole sono pronte

A Roma, il Gay Pride si prepara a sfilare tra entusiasmo e tensione, con alcune fazioni che decidono di rompere la consueta armonia. Mentre i manifestanti Lgbt invadono le strade, un contro-Pride in difesa della Palestina si affianca alla protesta principale. Le cucciole sono pronte, e il clima si fa acceso: tra slogan provocatori e intenzioni diverse, si prospetta una giornata ricca di emozioni e scambi di opinioni, dimostrando ancora una volta come la cittĂ sia il cuore pulsante del dibattito sociale.

Per le strade di Roma stanno sfilando i manifestanti Lgbt per il consueto Gay Pride. Ma, come da prassi della sinistra italiana, sembra esserci stata una scissione bizzarra. Nella Capitale anche il contro-Pride in difesa Palestina.  Poster di Laika a sostegno Arcigay, 'No pride in Genocide' " Le cucciole sono pronte ". Con questo slogan, è stata chiamato nella Capitale anche il contro-pride, pronto a partire in protesta con la grande parata. Il gruppo 'Pirotpride', composto anche da attiviste Lgbt femministe, ha infatti dato appuntamento a piazzale Ostiense e darĂ vita a un proprio corteo in opposizione al Roma Pride, e in solidarietĂ con la Palestina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it