La storia della nazionale italiana è costellata di alti e bassi, di sorprese e delusioni che dimostrano come nulla sia mai definitivo nel calcio. Dopo Spalletti e i recenti papocchi, il ciclo di Gattuso, Prandelli e altri si inserisce in questa lunga tradizione di sfide e rinascite. Se la storia insegna qualcosa, è che ogni fallimento può essere un punto di partenza per migliorare, anche se talvolta sembra che non ci sia mai fine al peggio.

Se la storia insegna qualcosa è che tutto può essere migliorato o, in caso contrario, che non c’è mai fine al peggio. Anche nel calcio, anche in azzurro. Anno 1966, l’Italia viene eliminata dai mondiali di Inghilterra dalla Corea. Tragicomica la sconfitta e conseguente la cacciata del ct Edmondo Fabbri che non si riprenderà più da quel ko. 1974: la nazionale dei “messicani” va in Germania da favorita per vincere la Coppa del Mondo ma viene fatta fuori dalla Polonia, l’aspettano i pomodori al rientro in patria. Mondiali 2002: l’Italia del Trap subisce un incredibile ko con la SudCorea e Libero titola “Una tragedia ridicola”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gattuso, Prandelli e gli altri: dopo Spalletti è la Nazionale dei papocchi

