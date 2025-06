Gattuso nuovo CT della Nazionale ma si parte malissimo | da chi arriva la critica

Il nuovo capitolo della Nazionale Italiana si apre sotto i riflettori, con Gattuso pronto a prendere il timone. Tuttavia, non sono mancate le prime critiche e le aspettative si mescolano alle sfide di un debutto tanto atteso quanto complicato. Con la conferma imminente e il vento del cambiamento che soffia forte, il futuro della panchina azzurra si gioca tra speranze e interrogativi: il cammino di Gattuso inizia ora, e le risposte arriveranno solo col tempo.

Il futuro della panchina azzurra è ormai scritto: salvo clamorosi colpi di scena, sarà Gennaro Gattuso il nuovo CT della Nazionale Italiana. L'annuncio ufficiale è atteso all'inizio della prossima settimana, ma le indiscrezioni si fanno sempre più concrete. Dopo il rifiuto di Claudio Ranieri, sarebbe stato Gianluigi Buffon, oggi coordinatore delle Nazionali, a spingere per Ringhio, puntando sul carisma degli ex campioni del mondo del 2006. Non sono mancate delle critiche riguardo a questa scelta. Gattuso verso la Nazionale: un progetto fortemente voluto da Buffon.