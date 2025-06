Gattuso Nazionale Montolivo dubbioso | Gode la mia stima per questo percorso però sul futuro…

L'annuncio di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ha scatenato un acceso dibattito, diviso tra entusiasmo e dubbi. Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, esprime il suo sostegno per questo percorso, ma le opinioni pubbliche restano divise. Il futuro dell’Italia del calcio si intreccia con la sfida di Gattuso: una scelta che promette di riscrivere le sorti della nostra rappresentativa.

Gattuso Nazionale: le parole dell’ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo dividono l’opinione pubblica. Ecco perchĂ© Il nome di Gennaro Gattuso è tornato prepotentemente al centro del dibattito calcistico italiano. Dopo una carriera da giocatore leggendaria e una gavetta importante da allenatore, l’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 sarĂ il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gattuso Nazionale, Montolivo dubbioso: «Gode la mia stima per questo percorso, però sul futuro…»

In questa notizia si parla di: gattuso - nazionale - montolivo - dubbioso

Gattuso osserva da lontano la Nazionale: tra speranze personali e panchine da valutare - Gennaro “Rino” Gattuso, figura iconica del calcio italiano, osserva con attenzione da lontano il futuro della Nazionale.

Gattuso, duro attacco in diretta da Montolivo: Non gode della mia stima...: i retroscena; Gattuso CT, Montolivo durissimo: Non gode della mia stima. Cos'è successo.

Riccardo Montolivo commenta il possibile arrivo di Gattuso sulla panchina della nazionale italiana - Riccardo Montolivo esprime una critica mista verso Rino Gattuso, sottolineando il difficile rapporto al Milan ma augurando successo alla nazionale italiana in vista della possibile nomina di Gattuso c ... Come scrive gaeta.it

Montolivo al veleno: «Gattuso c.t. della Nazionale? Non gode della mia stima». Ecco cosa successe quando i due erano al Milan - Sostituirà Luciano Spalletti, esonerato dopo la sconfitta di Oslo contro la Norvegia (3- Riporta informazione.it

Gattuso nuovo CT? Montolivo: “Non gode della mia stima”. Ecco (forse) il perché - Montolivo sul possibile arrivo di Gattuso a Coverciano Redazione VN 14 giugno 2025 (modifica il 14 giugno 2025 | 11:46) Durante l’ultima puntata di Calciomercato – L’Originale, uno dei temi più discus ... Si legge su informazione.it