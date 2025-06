Gattuso Italia Gravina ha deciso | sarà lui il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale! Tutti i dettagli sulla firma

Gattuso Italia è ormai realtà: Gennaro Gattuso, campione del mondo nel 2006, prende le redini della Nazionale italiana come nuovo commissario tecnico. La decisione, annunciata da Gravina e confermata da Sky Sport, sancisce un nuovo capitolo per il calcio azzurro. La firma ufficiale è prevista per la prossima settimana, aprendo un’era di entusiasmo e sfide imminenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa importante scelta.

Gattuso Italia, ora non ci sono più dubbi: l’ex centrocampista campione del mondo nel 2006 sarà il nuovo CT. Tutti i dettagli sulla firma dell’allenatore. Come confermato da Sky Sport, Gennaro Gattuso sarà il prossimo Commissario Tecnico della Nazionale: previste le firme settimana prossima per il campione del mondo 2006. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha sciolto tutti i dubbi. Dopo l’esonero di Luciano Spalletti, il nuovo CT dell’Italia sarà Gattuso, reduce dall’ultima esperienza in Croazia alla guida dell’Hajduk Spalato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gattuso Italia, Gravina ha deciso: sarà lui il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale! Tutti i dettagli sulla firma

In questa notizia si parla di: sarà - gattuso - italia - commissario

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

MEDIASET - Italia, Gattuso sarà il nuovo commissario tecnico, lunedì l'annuncio https://ift.tt/nOgWjP9 Vai su X

+++Gattuso nuovo CT dell’Italia: l’indiscrezione del padre avvicina l’annuncio ufficiale+++ L’Italia ha trovato il suo nuovo commissario tecnico, sarà Gattuso Vai su Facebook

Gattuso sarà il Ct: firmerà la prossima settimana; Gattuso Italia, Gravina ha deciso: sarà lui il nuovo CT; Gattuso nuovo CT dell’Italia, lo spoiler del padre è quasi un annuncio ufficiale: cosa ha detto.