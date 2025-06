Gattuso in Nazionale arriva subito l’attacco | Sarebbe straziante

Gennaro Gattuso si appresta a prendere le redini della Nazionale italiana, un passaggio che ha già scatenato entusiasmo tra i tifosi e dubbi tra gli addetti ai lavori. La sua chiamata rappresenta una svolta importante per il futuro azzurro, ma non mancano le voci critiche, in particolare da parte di chi ha vissuto da vicino le sfide passate. Il grande calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo, e l’attacco è immediato: sarà un’avventura indimenticabile.

Gennaro Gattuso viaggia ormai verso la panchina della Nazionale. È l’ex allenatore del Milan il prescelto per il dopo Spalletti, con il tutto che verrà ratificato e ufficializzato all’inizio della prossima settimana. Gennaro Gattuso (LaPresse) – Calciomercato.it Chi non sposa la decisione di affidare a Gattuso il destino dell’Italia è Riccardo Montolivo, con i rapporti tra i due molto tesi ai tempi dell’esperienza al Milan con ‘Ringhio’ allenatore dei rossoneri: “Diciamo che non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante”, le parole dell’ex centrocampista a ‘Sky Sport’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Gattuso in Nazionale, arriva subito l’attacco: “Sarebbe straziante”

