Gattuso è il nuovo CT della Nazionale Buffon conferma | Abbiamo fatto la migliore scelta possibile Tutte le dichiarazioni

Il calcio italiano si prepara a una svolta emozionante con Gattuso al timone della Nazionale, una scelta che entusiasma tifosi e addetti ai lavori. Dopo l’annuncio di Buffon, il nostro campione e simbolo della Nazionale, le parole di conferma risuonano chiare: la strada è tracciata verso un futuro ricco di sfide e grandi aspettative. È il momento di scoprire cosa riserva questa nuova avventura per l’Italia.

Gattuso è il nuovo CT della Nazionale, Buffon conferma sul nuovo allenatore dell'Italia: tutte le dichiarazioni. L'ex portiere della Juve Gigi Buffon e attuale capo delegazione dell' Italia ha annunciato che Gattuso sarà il nuovo CT della Nazionale: le sue parole a Rai2. PAROLE – «Abbiamo lavorato, attendiamo ormai gli ultimi dettagli. Il presidente e tutta la federazione hanno avuti dei giorni abbastanza densi e pieni di momenti di ogni tipo. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile. Si riparte cercando di pungolare innanzitutto noi stessi, poi è chiaro che al di là di tutto quello che realmente interessa è evitare di fare figure non da Italia.

Riporta gianlucadimarzio.com: Ad annunciarlo è stato Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale, ai microfoni di Rai2.