Gattuso ct dell’Italia lunedì 16 giugno l’annuncio ufficiale

Gennaro Gattuso sarà il nuovo ct dell’Italia. Non è ufficiale, ma manca poco alla chiusura dell’intesa e dunque all’annuncio, che dovrebbe arrivare lunedì 16 giugno. Ieri il padre dell’ex calciatore del Milan, parlando con Adnkronos, ha detto che «la fumata bianca è molto vicina» e che il figlio «ora deve dimostrare di essere all’altezza del compito». Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, scrive La Gazzetta dello Sport, confida di chiudere la trattativa nel weekend, per poi annunciare Gattuso lunedì e presentarlo ufficialmente verso la fine della prossima settimana. La Figc ha proposto un anno di contratto con opzione per il prolungamento, questo per non legarsi con un triennale difficile da “stracciare” se le cose non dovessero prendere una piega positiva. 🔗 Leggi su Lettera43.it