Gattinoni annuncia | Il più grande progetto di mobilità per Lecco

Lecco si prepara a un nuovo capitolo di innovazione con il più grande progetto di mobilità mai realizzato nella città. Il sindaco Mauro Gattinoni ha svelato questa ambiziosa iniziativa, annunciandone i dettagli nella sua newsletter settimanale, promettendo di collegare la città ai principali circuiti nazionali e internazionali. Un passo deciso verso un futuro più connesso e sostenibile per tutti i lecchesi, che trasformerà il modo di vivere e muoversi in città.

