Gatti non rinnova ancora con la Juve | Napoli interessato al difensore

Federico Gatti, difensore della Juventus, ancora in bilico sul proprio futuro, non ha ricevuto una risposta definitiva sul rinnovo di contratto. Il suo nome, molto apprezzato anche da Antonio Conte, ha attirato l’attenzione del Napoli, che avrebbe già mosso passi concreti per assicurarsi le sue prestazioni. La questione si infittisce: sarà Gatti a cambiare maglia o resterà bianconero? Scopriamo gli ultimi aggiornamenti su questa intrigante trattativa.

C’è un giocatore alla Juventus che non è certo della permanenza in bianconero. La societĂ ancora non gli ha dato una risposta definitiva circa il rinnovo di contratto. Questo giocatore è Federico Gatti, il quale è molto gradito anche ad Antonio Conte. A tal proposito, secondo Tuttosport, il Napoli avrebbe fatto passi concreti in avanti . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

