Gatti Napoli Balzarini rivela | Cena tra gli agenti e il club partenopeo ADL è pronto a offrire questa proposta! L’annuncio può cambiare tutto

Il calciomercato si infiamma: il nome di Federico Gatti, attualmente in forza alla Juventus, spicca tra le trattative più calde del momento. Secondo fonti di Redazione JuventusNews24, il Napoli sta facendo passi concreti per portare il difensore che potrebbe rivoluzionare il reparto arretrato. La recente rivelazione di Gianni Balzarini su incontri tra agenti e club partenopeo potrebbe essere il preludio a un cambio di scenario che cambierà tutto. Restate sintonizzati!

Gatti Napoli, Balzarini rivela che ci sono stati contatti piuttosto serrati con il club campione d’Italia in carica: l’annuncio che cambia tutto. Il giornalista di Mediaset Gianni Balzarini ha parlato così della possibilità che il difensore della Juve, Federico Gatti possa lasciare i bianconeri: il pressing del Napoli è molto forte ed è stato sintetizzato in questi termini dal giornalista di Sport Mediaset. Ecco le parole appartenenti al video pubblicato sul proprio canale You Tube. PAROLE – «Cena tra gli agenti di Gatti e Manna del Napoli. Se ne sta parlando da un po’ di questo forte interessamento del Napoli nei confronti del giocatore bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com