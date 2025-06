Gast Olympics 2023 | Inclusione e Atletica al Camparada di via Melato

Anche nel 2023, il Camparada di via Melato ha acceso i riflettori sull'inclusione e l’atletica leggera con Gast Olympics, un evento che ha riunito circa 160 partecipanti, tra atleti con disabilità e giovani esordienti. Organizzato da G.A.S.T. Impresa Sociale in collaborazione con Atletica Reggio, questa manifestazione dimostra come lo sport possa unire e superare ogni barriera. Un’occasione imperdibile per promuovere valori di solidarietà e crescita condivisa.

Anche quest’anno il Camparada di via Melato ha ospitato Gast Olympics, manifestazione di atletica leggera organizzata da G.A.S.T. Impresa Sociale, in collaborazione con Atletica Reggio. L’evento ha coinvolto circa 160 partecipanti, tra cui oltre 70 atleti con disabilità e 90 giovani esordienti impegnati nelle gare Fidal. La manifestazione si è svolta con il patrocinio di Cip, Special Olympics, Fidal Emilia-Romagna, Uisp, Csi, Comune di Reggio e Fondazione per lo Sport. Le gare hanno preso il via con la serie "Super Promo", in cui tre giovanissimi allievi hanno mostrato i risultati di un anno di impegno e allenamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gast Olympics 2023: Inclusione e Atletica al Camparada di via Melato

La manifestazione sportiva si è svolta sabato 7 giugno presso il campo di atletica "Camparada" di via Melato. L'evento ha coinvolto circa 160 atleti, confermandosi come un momento di autentico sport, condivisione e crescita Vai su Facebook

