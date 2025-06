Gasperini e Juventus il retroscena | risposta stizzita alla chiamata di Comolli

Il mondo del calcio è in fermento, e il recente retroscena tra Gasperini e Juventus, accompagnato dalla risposta pungente di Comolli, ne è la prova. Mentre le panchine si fanno più vacanti, alcune squadre come Cremonese e Parma puntano su De Rossi, lasciando emergere un quadro complesso e appassionante. La trattativa con la Roma, che ha saputo cogliere al volo il talento di Gasperini, apre nuovi scenari nel perpetuo gioco di potere e strategia del calcio italiano.

Il famoso valzer delle panchine sta finalmente concedendo i suoi ultimi balli, con poche squadre ancora in cerca dell’allenatore per la prossima stagione ( Cremonese e Parma pensano a De Rossi ). Di cose però ne sono successe in queste ultime due settimane, con la Roma brava e lesta ad assicurarsi un Gasperini pezzo pregiato sul mercato, che avrebbe potuto prendere anche altre strade. E non parliamo soltanto della ovvia opzione rinnovo con l’Atalanta, messo sul piatto dai Percassi ma rifiutato in nome dei nuovi stimoli che il tecnico cercava, perché nel suo futuro poteva esserci anche la Juventus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini e Juventus, il retroscena: risposta stizzita alla chiamata di Comolli

Lo scoop di Sandro Sabatini - in una trasmissione con Gekobet.news - sulla chiamata tra Comolli e Gasperini Il francese avrebbe esordito chiedendo: "Mi dica perché dovrebbe essere il nuovo allenatore della Juve, mi convinca" Pronta la risposta di Gasp: Vai su Facebook

