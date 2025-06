Garlasco il padre di Sempio | Persecuzione vigliacca ma la famiglia più distrutta sono i Poggi

Garlasco, 2007: un delitto che ha sconvolto una comunità e che ora potrebbe finalmente trovare una svolta decisiva. La famiglia Poggi, già duramente colpita, si prepara ad affrontare una nuova fase dell’indagine, mentre il caso di Andrea Sempio, amico di infanzia di uno dei fratelli Poggi, torna sotto i riflettori. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per fare luce sulla verità, restituendo giustizia a Chiara e alla sua famiglia.

