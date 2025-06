garlasco il nostro inviato davide loreti entra nella villetta dei poggi

Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli: il nostro inviato Davide Loreti entra nella villetta dei Poggi, svelando elementi sconvolgenti sulle ultime ore di Chiara. Ricostruiamo il recente sopralluogo del Ris e le sorprendenti novità sul caso. Tra tracce scomparse e indizi consumati, ogni dettaglio potrebbe cambiare la versione dei fatti. La verità sta emergendo, e il mistero si infittisce: cosa nascondono davvero le pareti di quella casa?

Nuovi elementi nella villetta dei Poggi per chiarire le ultime ore di Chiara. Il nostro inviato, Davide Loreti, ricostruisce il nuovo sopralluogo del Ris. Intanto sembra che l’impronta palmare n 33 non sarebbe più utilizzabile. Durante i ripetuti esami fatti nella prima indagine non erano state evidenziate tracce di sangue. Ma quell'intonaco su cui si trovava quell'impronta, oggi, si sarebbe el tutto consumato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it