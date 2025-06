García Lorca e l’amore oscuro La Spagna rilancia i sonetti nascosti

La Spagna riscopre e celebra il genio di Federico García Lorca con la rinnovata pubblicazione di undici sonetti scritti nel 1936, un testamento poetico intriso di quell’amore oscuro e profondo che il poeta stesso descriveva. In un momento storico segnato da tragedie e silenzi, la sua opera continua a parlare al cuore di chi cerca nel verso l’eternità di un sentimento. La sua poesia, così forte e intima, rimane un faro di passione e resistenza.

Qualsiasi aggettivo si voglia dare all’amore provato da Federico García Lorca – amore che lui definiva "oscuro" – non si può che celebrare la ripubblicazione in questi giorni, in Spagna, di undici sonetti scritti nel 1936, poco prima che il poeta andaluso fosse fucilato dai franchisti (19 agosto di quell’anno): se il suo corpo non è mai stato trovato – sepolto in una fossa comune di Fuentegrande de Alfacar nei pressi di Granada – la sua opera letteraria fortunatamente sopravvive e nonostante i tanti anni passati dalla morte molti studiosi ritengono che si possano avere nuove sorprese e inediti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net