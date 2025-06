Gara-2 Bologna-Brescia le pagelle | Pajola guida da 7,5 Burnell è ovunque 7,5

Nel secondo atto tra Bologna e Brescia, la sfida si infiamma tra pagelle e prestazioni: Pajola guida i padroni di casa con una prova da 75, mentre Brescia sente l’assenza di Ndour. Tra i vincitori, cinque uomini in doppia cifra, con Hackett che fa la differenza, affiancato da Taylor e il consolidato Shengelia. La gara si conferma un emozionante duello di talento e carattere, lasciando ancora molto da scoprire.

Gli ospiti pagano l'assenza di Ndour. Insufficienti Della Valle, Rivers e Mobio. Cinque uomini in doppia cifra tra i vincitori. Hackett incide, bene anche Taylor e il solito Shengelia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gara-2 Bologna-Brescia, le pagelle: Pajola, guida da 7,5. Burnell è ovunque, 7,5

