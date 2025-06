Galleria Monte Pergola rinviata la chiusura notturna

Aperte alle esigenze della comunità, le autorità hanno deciso di rinviare la chiusura notturna della Galleria Monte Pergola. In un gesto di collaborazione tra Anas, enti locali e istituzioni, si è scelto di riprogrammare l’intervento per minimizzare disagi e garantire sicurezza. Questa decisione testimonia l’impegno nel dialogo costante con il territorio, affinché la mobilità rimanga sicura e efficiente per tutti i cittadini.

Al fine di accogliere le istanze pervenute dal Territorio, nel consueto spirito di collaborazione di Anas con Enti ed Istituzioni, l'Azienda (di concerto con l'impresa esecutrice) ha riprogrammato la prevista chiusura notturna della galleria 'Monte Pergola' sul Raccordo Autostradale 2 "di.

