Galimberti una lezione per crescere Esploriamo il mistero delle emozioni

Galimberti, una lezione per crescere, ci invita a esplorare il mistero delle emozioni. Un viaggio affascinante nell'anima umana, dove la ragione si apre alla profondità dell’esperienza. Questa sera alle 21:15, presso la Rocca Malatestiana di Fano, Umberto Galimberti condurrà la sua lectio magistralis "Il mistero delle emozioni", inaugurando la stagione 2025 di “Comizi d’Amore”. Tra i pensatori più influenti del nostro tempo, Galimberti torna a Fano per la terza estate, confermando il suo forte legame con la città

