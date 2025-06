Galeone sulla scelta dell’Inter | Strano che Marotta non abbia preso Allegri

Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore di grande esperienza, analizza con occhio critico le recenti mosse delle big italiane. In particolare, si sofferma sulla scelta dell’Inter di puntare su Cristian Chivu, sorprendendo molti appassionati. Nel suo intervento al Messaggero Veneto, Galeone esprime speranze e considerazioni sulla nuova avventura di Chivu e sull’orientamento strategico dei nerazzurri. LE PAROLE DI GALEONE – «Mi auguro che stavolta gli vada …»

Galeone, l'ex calciatore e allenatore ha parlato della scelta dell'Inter di puntare su Chivu: le sue parole. Nell'intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Giovanni Galeone ha espresso le sue opinioni sui recenti avvicendamenti degli allenatori in Serie A, iniziando dal rientro di Massimiliano Allegri al Milan e dalla decisione dell 'Inter di affidarsi a Cristian Chivu. LE PAROLE DI GALEONE – «Mi auguro che stavolta gli vada meglio e che possa vincere lo scudetto al primo tentativo come nella sua precedente avventura in rossonero. E non è detto che non ci riesca. L'ho sentito molto contento e carico.

