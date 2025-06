Galeone stupisce | Fabregas Inter? Ecco perchè non sono sorpreso E vi svelo che…

Galeone sorprende e non usa mezzi termini, spiegando perché la conclusione della trattativa Fabregas-Inter non lo ha colto di sorpresa. In un’intervista a Il Messaggero Veneto, il tecnico rivela le sue opinioni sul momento di crisi del calcio italiano, dove anche le panchine dei grandi club sembrano perdere il loro appeal. Ecco cosa pensa realmente su questa situazione e perché, nel caso dell’Inter, nulla è lasciato al caso.

Galeone stupisce e non usa giri di parole, ecco perché non è sorpreso da come si è conclusa la trattativa Fabregas Inter, poi svela.. In un’intervista concessa a Il Messaggero Veneto, Giovanni Galeone ha offerto una riflessione sul momento di transizione che sta attraversando il calcio italiano, dove anche le panchine dei top club sembrano aver perso parte del loro fascino. Va tuttavia precisato che, nel caso dell’ Inter, né Cesc Fabregas né Patrick Vieira hanno formalmente rifiutato l’offerta del club nerazzurro. Per quanto riguarda lo spagnolo, è stato il Como a impedire ogni ulteriore sviluppo della trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Galeone stupisce: «Fabregas Inter? Ecco perchè non sono sorpreso. E vi svelo che…»

In questa notizia si parla di: galeone - stupisce - fabregas - inter

Fabregas vuole subito un titolare del Napoli: "Con 40 mln ADL è COSTRETTO a cederlo" I DETTAGLI ? https://bit.ly/4kratS2 Vai su Facebook

Galeone: «Fabregas Inter? Ecco perchè non sono sorpreso».

Galeone: "Penso che Allegri abbia aspettato l'Inter fino all'ultimo. Inzaghi-Al Hilal? Era promesso da 6 mesi" - Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato proprio del ritorno del tecnico toscano al Milan. Scrive msn.com

Galeone spiazza tutti: «Allegri può andare all’Inter» - Secondo Galeone, se Simone Inzaghi non dovesse vincere il campionato, Giuseppe Marotta potrebbe puntare su Allegri per guidare la squadra ... Segnala msn.com

Galeone furente: «Nell’Inter c’era un imbecille che ci sfotteva» - Giovanni Galeone è sceso in sala stampa e ha commentato con durezza il pareggio tra Udinese e Inter, «non tanto per il risultato o per la mancata finale quanto per gli imbecilli in ... Secondo ilgiornale.it